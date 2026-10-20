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İşte 16 maddelik Mekke Anlaşması: Hangi maddeler var?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşte 16 maddelik Mekke Anlaşması: Hangi maddeler var?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma, istihbarat ve güvenlik alanlarında stratejik iş birliğini öngören 16 maddelik "Mekke İttifakı Anlaşması" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Taraflardan birine yönelik askeri bir saldırı olması durumunda ortak meşru müdafaa ve derhal yardım mekanizmasını devreye sokan tarihi pakt; terörle mücadelede istihbarat paylaşımından ortak savunma sanayii projelerine kadar geniş kapsamlı güvenlik kalkanı oluşturuyor. Bölgesel dengeleri değiştirecek anlaşmanın tüm detaylarını A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.

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