Çocuklarda gizli kalp tehlikesi! Uzmanından hayati uyarı

6 ve 11 yaşlarındaki çocukların kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, çocuklarda kalp sağlığına ilişkin endişeleri artırdı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Samet Özer, doğuştan gelen kalp hastalıkları, viral enfeksiyonlar ve genetik faktörlerin ani kalp sorunlarına yol açabileceğini belirterek aileleri uyardı. Oyun sırasında çabuk yorulma, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Özer, düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemini A Haber muhabiri Yağmur Aksu'ya anlattı.