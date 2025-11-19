19 Kasım 2025, Çarşamba
Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, kardeşi ağır yaralandı
Siirt’te belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Dursun T. öldü, arkasındaki kardeşi Halis T. ise ağır yaralandı. Tedaviye alınan Dursun T., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, cenazesi ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı.