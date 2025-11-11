11 Kasım 2025, Salı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı

11.11.2025
Giriş: 11.11.2025 21:40
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Kasım günü meydana gelen ve güvenlik kamerası görüntülerinin medyada yer almasıyla büyük tepki çeken otizmli çocuğun müdür tarafından merdivenden itilmesi olayında, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu Müdürü Bekir G., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen müdür tutuklandı.
