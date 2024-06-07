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Otizmli öğrenciye mezuniyet töreninde yapılan pes dedirtti: Bakanlık harekete geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 14:20
Otizmli bir ana okul öğrencisinin okuldaki mezuniyet törenine alınmadığı ve anne babası ile ayrı bir şekilde eğlendiği görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Bakanlık o görüntüler için harekete geçti.
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