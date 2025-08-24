Otizmli çocuğa dayak iddiası

Isparta'da ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışmada, annesinin kucağındaki 4 yaşındaki otizmli kızına darp uygulandığı iddiasıyla açılan davada mahkemenin şüpheliye 11 bin 200 lira para cezası vermesi aileyi sarstı. 4 yaşındaki kızının otizm engelinin değerlendirmeye alınmadığını söyleyen baba İbrahim Halil Sökmen, "Kızımın canının bedeli 11 bin 200 lira olamaz. Yetkililerden adalet istiyorum" dedi.