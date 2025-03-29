29 Mart 2025, Cumartesi
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Osmanlı saraylarını süsleyen Sim Sarma sanatı! Usta ellerde geleceğe aktarılıyor
Osmanlı saraylarında zarafet ve estetiğin simgesi olarak görülen, padişahların bindallı kaftanlarında kullandığı "Sim Sırma" işlemeler yeni nesil tasarımlarla ustalarının ellerinde ilmek ilmek işlenerek geleceğe aktarılıyor. Konya'da yaşayan Nur Dikilitaş'ta bu ustalardan sadece biri. İşte onun hikayesi…