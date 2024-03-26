Osmanlı mutfağından gelen lezzet! Bol kuru meyveli mutancana tarifi!

Osmanlı mutfağından sofralarımıza gelen birçok farklı lezzet var. Onlardan biri de bol kuru meyve ile yapılan mutancana yemeği. Sizler de Ramazan sofralarınıza farklı bir lezzet katmak isterseniz şef Ramazan Bingöl mutancanın püf noktalarını anlattı. Haberimizde izleyelim…

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