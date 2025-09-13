Osmaniye’de zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi’nde zeytinlik alanda çıktı. Zeytin bahçesinden dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.İhbarla bölgeye sevk edilen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, yaklaşık 3 dönümlük zeytin bahçesini küle çevirdi. Alevlerin evlere yaklaşık 50 metreye kadar yaklaştığını gören mahalleli büyük korku yaşadı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN