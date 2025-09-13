13 Eylül 2025, Cumartesi

Osmaniye'de zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Osmaniye’de zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Osmaniye’de zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 18:11
Yangın, Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi’nde zeytinlik alanda çıktı. Zeytin bahçesinden dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.İhbarla bölgeye sevk edilen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, yaklaşık 3 dönümlük zeytin bahçesini küle çevirdi. Alevlerin evlere yaklaşık 50 metreye kadar yaklaştığını gören mahalleli büyük korku yaşadı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
