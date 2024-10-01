Osmaniye'de defineciler 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattılar

Osmaniye'de bulunan tarihi Çem kalesinin önündeki ören yerinde bulunan Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 Bin yıllık anıt , dinamitle patlatılarak tahrip edildi.

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