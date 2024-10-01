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Osmaniye'de defineciler 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattılar

Osmaniye'de defineciler 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 14:02
Osmaniye'de bulunan tarihi Çem kalesinin önündeki ören yerinde bulunan Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 Bin yıllık anıt , dinamitle patlatılarak tahrip edildi.
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Defineciler 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattılar
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