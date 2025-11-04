04 Kasım 2025, Salı

Osmaniye’de araç yandı: Esnaf facianın önüne geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 18:01
Yangın, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde park halinde duran hafif ticari araç bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangının büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaptı.
