Osman Hatipoğlu babası Nihat Hatipoğlu’nun son durumunu açıkladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs tanısıyla tedavi görmeye başladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, Covid 19 tanısıyla tedavi görmeye başladığını duyurdu. Yoğun bakımda olup olmadığı merak edilen Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumunu açıkladı.