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Osman Hatipoğlu babası Nihat Hatipoğlu’nun son durumunu açıkladı

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Giriş: 27.08.2020 12:00
Güncelleme:27.08.2020 12:27
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs tanısıyla tedavi görmeye başladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, Covid 19 tanısıyla tedavi görmeye başladığını duyurdu. Yoğun bakımda olup olmadığı merak edilen Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumunu açıkladı.
Nihat Hatipoğlu’nun son durumunu oğlu açıkladı
Nihat Hatipoğlu’nun son durumunu oğlu açıkladı
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