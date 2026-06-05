Terörsüz Türkiye için tarihi adımlar: Üç aşamalı plan ve yasal düzenlemede son durum

Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için yürütülen süreçte kritik aşamalara gelindi. Mahmur, Gara ve Kandil’e yönelik belirlenen üç aşamalı planın detayları gün yüzüne çıkarken, Meclis’in tatile girmesinden önce tamamlanması beklenen yasal düzenleme ile terör örgütü PKK’nın silah envanterinin çıkarılması gibi stratejik hamleler masada. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Ankara kulislerindeki son gelişmeleri ve yol haritasını aktardı.