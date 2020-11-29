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Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

A Haber
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Giriş: 29.11.2020 10:47
Güncelleme:29.11.2020 11:16
Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak şehre indi kara yolunda horoz kovaladı. O anlar Birol Günay'ın kullandığı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Vaşağın av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak şehre indi kara yolunda horoz kovaladı. O anlar Birol Günay'ın kullandığı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Vaşağın av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı? ORMANLARIN GİZEMLİ HAYVANI KARA YOLUNDA HOROZA SALDIRDI! AV HAYALİ BAKIN NASIL HÜSRANLA SONUÇLANDI?

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