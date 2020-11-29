Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak şehre indi kara yolunda horoz kovaladı. O anlar Birol Günay'ın kullandığı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Vaşağın av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak şehre indi kara yolunda horoz kovaladı. O anlar Birol Günay'ın kullandığı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Vaşağın av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?