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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı? Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?
Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak şehre indi kara yolunda horoz kovaladı. O anlar Birol Günay'ın kullandığı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Vaşağın av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?
Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 11:16
Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak şehre indi kara yolunda horoz kovaladı. O anlar Birol Günay'ın kullandığı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Vaşağın av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muğla - Marmaris'te görmeye pek alışık olmadığımız bir olay yaşandı.
Ormanların gizemli hayvanı vaşak avlanmak için ilçe merkezine indi. Gözüne kara yolunda gezinen horozu kestirdi.
Vaşak tam horozu yakaladığı sırada yaklaşan otomobili görünce korkup kaçtı.
Horoz yem olmak son anda kurtulurken, vaşaksa hüsranla ağaçlık alana geri döndü.