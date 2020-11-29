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Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak şehre indi kara yolunda horoz kovaladı. O anlar Birol Günay'ın kullandığı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Vaşağın av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 11:16
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Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak şehre indi kara yolunda horoz kovaladı. O anlar Birol Günay'ın kullandığı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Vaşağın av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Muğla - Marmaris'te görmeye pek alışık olmadığımız bir olay yaşandı.

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Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Ormanların gizemli hayvanı vaşak avlanmak için ilçe merkezine indi. Gözüne kara yolunda gezinen horozu kestirdi.

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Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Vaşak tam horozu yakaladığı sırada yaklaşan otomobili görünce korkup kaçtı.

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Ormanların gizemli hayvanı kara yolunda horoza saldırdı! Av hayali bakın nasıl hüsranla sonuçlandı?

Horoz yem olmak son anda kurtulurken, vaşaksa hüsranla ağaçlık alana geri döndü.