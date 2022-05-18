Ormandaki zararlı böcekler köylünün gelir kapısı oldu

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, biyolojik mücadele çerçevesinde ormanların zararlı böceklerden arındırılması hususunda köylülerden ve eski personelden destek alıyor. Köy halkı ormanlardan topladıkları zararlı böcekler sayesinde hem ormanları zararlı böceklerden arındırıyor hem de bütçesine ek gelir sağlıyor.

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