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Orman yangınlarının nedeni ne?

Orman yangınlarının nedeni ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 16:23
Orman yangınlarında bu yıl neden büyük artış yaşanıyor? Orman yangınlarının nedeni ne?Yangınlara karşı nasıl tedbir alınmalı? Tüm bu sorulan cevabını canlı yayın konuğumuz Prof. Dr. Ömer Küçük anlattı.
Orman yangınlarının nedeni ne?
Orman yangınlarının nedeni ne?
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