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Orman yangınları nedeni sabotaj mı?

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Giriş: 29.08.2020 12:24
Güncelleme:29.08.2020 12:48
Orman yangınları ciğerimizi yakmaya devam ediyor. Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyu Köyü’nde 23 Ağustos’ta 3 farklı noktada yangın çıktı. Yangın 3 gün sürdü ve 200 hektarın üzerinde bir ormanlık alanda yok oldu. İstanbul’da Aydos Ormanları’nda art arda orman yangınları çıktı. Bu yangınlarda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin terör örgütleriyle irtibatı tespit edildi. Yangınların sıklaşmasının nedeni nedir? Yangınlara karşı denetimler ne seviyede? Orman yangınlarının nedeni sabotaj mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan TÜYAK Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç A Haber’de değerlendirdi.
Orman yangınları nedeni sabotaj mı?
Orman yangınları nedeni sabotaj mı?
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