Orkinos ölümlerinin nedeni kirlilik

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında son aylarda meydana gelen orkinos balığı ölümlerinin "Lactococcus garvieae" adlı bir bakterinden kaynaklandığını aktaran EBSO Et ve Su Ürünleri Komitesi Başkanı Musa Nedim Anbar, "İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri asli sebebinin kirlilik olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Çeşme yarımadası civarındaki denizlerde de benzer sıkıntıların yavaş yavaş baş gösterdiğini burada görüyoruz" dedi.