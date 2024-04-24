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Organik yumurta hilesi! Yumurta alırken nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.04.2024 14:31
Bazı marketlerde organik gezen tavuk yumurtası adı altında boyalı yumurta satılıyor. Yumurtada yapılan hileler neler? Alırken nelere dikkat edilmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma anlattı.
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Organik yumurta hilesi!
Organik yumurta hilesi!
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