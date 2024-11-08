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Ordu’da tehditle haraç isteyen şüpheliler yakalandı: 2 tutuklama

Ordu’da tehditle haraç isteyen şüpheliler yakalandı: 2 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 22:12
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Altınordu ilçesinde bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç isteyen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Olayı gerçekleştiren Y.Y (44), C.A. (32), M.Y. (33) ve A.Y.B. (35) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin, Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 157 adet 9.19 fişek, 17 adet 7.65 fişek ele geçirildi.
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