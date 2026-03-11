İran savaşında Hürmüz çıkmazı! Türkiye'nin dikkat çeken stratejik enerji hamlesi

Dünya enerji tüketiminin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanırken, küresel piyasalar ve enerji koridorları yeniden şekilleniyor. İran'ın yaptırımları delerek Çin'e sevkiyat yapması, ABD'nin kaya gazı üzerinden yürüttüğü ekonomik strateji ve Avrupa'nın derinleşen enerji krizi küresel bir satranç oyununa dönüşmüş durumda. Bu devasa denklemde Türkiye; yerli kaynakları, yenilenebilir enerji yatırımları ve devasa depolama kapasitesiyle enerjide tam bağımsızlık yolunda kritik adımlar atmaya devam ediyor. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu