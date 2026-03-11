CANLI YAYIN
İran’ı işgal etmek neden zor?
Tahran meydanında yükselen çığlık: Sokakları boş bırakmayın
ABD Donanması Hürmüz'e girebilir mi?
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı
TÜRKİYE'DEN MAVİ VATANDA KRİTİK HAMLE
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran savaşında Hürmüz çıkmazı! Türkiye'nin dikkat çeken stratejik enerji hamlesi

Dünya enerji tüketiminin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanırken, küresel piyasalar ve enerji koridorları yeniden şekilleniyor. İran'ın yaptırımları delerek Çin'e sevkiyat yapması, ABD'nin kaya gazı üzerinden yürüttüğü ekonomik strateji ve Avrupa'nın derinleşen enerji krizi küresel bir satranç oyununa dönüşmüş durumda. Bu devasa denklemde Türkiye; yerli kaynakları, yenilenebilir enerji yatırımları ve devasa depolama kapasitesiyle enerjide tam bağımsızlık yolunda kritik adımlar atmaya devam ediyor. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
