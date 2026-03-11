ABD Donanması Hürmüz'e girebilir mi?

Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon, küresel enerji koridorlarının güvenliğini bir kez daha tartışmaya açtı. ABD donanmasının bölgedeki hareket kabiliyetinin neden kısıtlı olduğu ve İran'ın coğrafi avantajlarını nasıl birer silaha dönüştürdüğü A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla tarafından analiz edildi. Dr. Fazla "Burada uçak gemileri ile girip şu Basra Körfezi'nde herhangi bir harekat yapılmaz av olurlar. Onlarla buraya giren Amerikan gemisi sadece yem olur." sözleriyle durumu özetledi.