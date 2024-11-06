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Ordu’da öğrenciler okul koridorunu tarihi müzeye çevirdi

Ordu’da öğrenciler okul koridorunu tarihi müzeye çevirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 11:08
Güncelleme:06.11.2024 12:10
Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri okulun bir koridorunu asırlık eserlerin olduğu tarihi müzeye çevirdi.
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