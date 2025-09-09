09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ordu'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan patpatın altında can verdi
Ordu’da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan patpatın altında can verdi

Ordu'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan patpatın altında can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 22:23
Kaza, Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi bahçesinden fındık odunu almak için yola çıkan 70 yaşındaki Adem Çelik, Sille mevkiinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ters dönen patpatın altında kalan Çelik'in yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, olay yerinden kaldırılarak hastane morguna götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ordu’da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan patpatın altında can verdi
Uçuruma yuvarlanan patpatın altında can verdi
Uçuruma yuvarlanan patpatın altında can verdi
Kontrolden çıkan araç oto yıkamaya uçtu
Kontrolden çıkan araç oto yıkamaya uçtu
Yaya geçidinde bekleyen öğrenci ölümden kıl payı kurtuldu
Yaya geçidinde bekleyen öğrenci ölümden kıl payı kurtuldu
Akyaka’da tekne yangını
Akyaka’da tekne yangını
Binadan atlamak isteyen vatandaşı, itfaiye ekipleri ikna etti
Binadan atlamak isteyen vatandaşı, itfaiye ekipleri ikna etti
Sürücü, yaya geçidinde tartıştığı kadını yumrukladı
Sürücü, yaya geçidinde tartıştığı kadını yumrukladı
Küçük Berra ihmal kurbanı mı?
Küçük Berra ihmal kurbanı mı?
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın vurulma anı ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın vurulma anı ortaya çıktı
Aile ve gençlik fonu desteğini artırıyor!
Aile ve gençlik fonu desteğini artırıyor!
Teröristin ailesinin sorgusu sürüyor!
Teröristin ailesinin sorgusu sürüyor!
Şehit iki polis için İzmir’de tören!
Şehit iki polis için İzmir'de tören!
Balıkesir’de amonyum yüklü tır kaza yaptı!
Balıkesir'de amonyum yüklü tır kaza yaptı!
Daha Fazla Video Göster