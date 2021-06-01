Ordu-Giresun Havalimanı'nda bomba alarmı

Son dakika haberi... Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri gitti. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına intikal etti. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri gitti.

Polis ekipleri, uçağın kargo ve kabin bölümünde arama çalışmaları başlattı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına intikal etti.



"İHBAR ASILSIZ ÇIKTI"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." dedi.