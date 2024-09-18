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Ordu Altınordu 'da şüpheli paket paniği

Ordu Altınordu 'da şüpheli paket paniği

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 13:32
Ordu'da bir şahıs, dolmuştan indikten sonra valizlerini taşıyamayınca bir tanesini yol kenarında bıraktı, şüpheli paket ihbarı ile polis ekipleri harekete geçti.
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