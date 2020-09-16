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Ördek ordusu tarlaya salındı! İşte o görüntüler

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Giriş: 16.09.2020 09:11
Güncelleme:16.09.2020 09:15
Pirinç hasadının tamamlandığı Tayland’da tarlada kalan salyangoz gibi bitki zararlılarına karşı mücadele etmek amacıyla yaklaşık 10 bin ördek tarlalara salındı. İşte ördeklerin ürünlere zarar verecek böceklerle mücadelesi kamerada...

Pirinç hasadının tamamlandığı Tayland'da tarlada kalan salyangoz gibi bitki zararlılarına karşı mücadele etmek amacıyla yaklaşık 10 bin ördek tarlalara salındı. İşte ördeklerin ürünlere zarar verecek böceklerle mücadelesi kamerada...

Ördek ordusu tarlaya salındı
Ördek ordusu tarlaya salındı
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