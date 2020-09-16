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Ördek ordusu tarlaya salındı! İşte o görüntüler
Pirinç hasadının tamamlandığı Tayland’da tarlada kalan salyangoz gibi bitki zararlılarına karşı mücadele etmek amacıyla yaklaşık 10 bin ördek tarlalara salındı. İşte ördeklerin ürünlere zarar verecek böceklerle mücadelesi kamerada...
Pirinç hasadının tamamlandığı Tayland'da tarlada kalan salyangoz gibi bitki zararlılarına karşı mücadele etmek amacıyla yaklaşık 10 bin ördek tarlalara salındı. İşte ördeklerin ürünlere zarar verecek böceklerle mücadelesi kamerada...