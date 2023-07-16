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Önüne çıkan ayıyı ‘kışt’ diyerek kovmaya çalıştı

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Giriş: 16.07.2023 16:47
Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan vatandaş evinin önünde çıkan ayıyı ‘kışt’ diyerek kovmaya çalıştı. Olay, Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde yaşandı. Köydeki evinden dışarıya çıktığı esnada ormanlık alandan çıkan ayıyı gören vatandaş korkudan ne yapacağını şaşırarak hemen evine sığındı. Eve giren vatandaş o onları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Vatandaşın görmüş olduğu ayıya şaşırmasını gizleyemedi. Bir süre korktuğundan ötürü evde duran vatandaş kapıyı açarak ayıya önce bağırdı sonrasında ise ‘kışt’ diyerek kovmaya çalıştı. Vatandaş yaşadığı korku dolu anları anbean cep telefonuna kaydetti.
Önüne çıkan ayıyı ‘kışt’ diyerek kovmaya çalıştı
Önüne çıkan ayıyı ‘kışt’ diyerek kovmaya çalıştı
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