01 Ağustos 2021, Pazar
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Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Meteoroloji'den Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları ise bunaltıyor. Peki önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Yangın bölgesinde sıcaklık nasıl olacak? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, A Haber canlı yayınında yanıtladı.