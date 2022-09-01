01 Eylül 2022, Perşembe
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Önlük giyip boynuna stetoskop taktı! İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu kısa sürdü
Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a gelen Serkan A., doktor önlüğü giyip boynuna stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil servisinin önünde bir süre bekleyen şüpheli, kendisini doktor olarak tanıtarak içeri girdi. Hastane personelinin şüphelenmesi üzerine Serkan A.'nın doktor olmadığı anlaşıldı.