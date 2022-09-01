Önlük giyip boynuna stetoskop taktı! İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu kısa sürdü

Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a gelen Serkan A., doktor önlüğü giyip boynuna stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil servisinin önünde bir süre bekleyen şüpheli, kendisini doktor olarak tanıtarak içeri girdi. Hastane personelinin şüphelenmesi üzerine Serkan A.'nın doktor olmadığı anlaşıldı.