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Onlar Yörük kültürünün son temsilcileri

Onlar Yörük kültürünün son temsilcileri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 09:20
Mersin'de Toros Dağları eteklerinde Yörük kültürünün son temsilcilerinden olan konargöçerler yolculuklarına devam ediyor. Ekibimiz zor şartlar altında hayatlarını sürdüren bu insanların çadırlarına, sofralarına misafir oldu. Detaylar A Haber ekibinden Mehmet Miras'ın özel haberinde...
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