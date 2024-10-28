Onlar Yörük kültürünün son temsilcileri

Mersin'de Toros Dağları eteklerinde Yörük kültürünün son temsilcilerinden olan konargöçerler yolculuklarına devam ediyor. Ekibimiz zor şartlar altında hayatlarını sürdüren bu insanların çadırlarına, sofralarına misafir oldu. Detaylar A Haber ekibinden Mehmet Miras'ın özel haberinde...

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