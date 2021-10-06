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Ölüme böyle gitmiş! Şeyda Yılmaz'ın rezidanstaki son anları ortaya çıktı!
Dosyaya göre İdris C. P. (26) ile Erhan Y. (45) de o gece Yılmaz'ın bulunduğu ofiste bulunuyordu. Yılmaz'ın son anlarına dair ortaya çıkan kamera kayıtlarına göre iki kişinin binadan saat 03.40 sıralarında ayrıldığı ve bu saatten 35 dakika sonra da Yılmaz'ın cansız bedeni yerde bulunduğu söylendi. Şeyda Yılmaz'ın ailesinin avukatı Merve Uçanok, "Şeyda intihar etmedi, intihar etmesi için hiçbir sebep yoktu. Aklı, sağlığı, keyfi, neşesi gayet yerinde bir kadındı. Hatta evlilik planları yapıyordu. Olayın yaşandığı gün son konuştuğu kişilerden biri küçük oğluydu. Oğluna gece eve geri döneceğini söylemişti. Ne olduysa sanıklardan Muhammet'in ofisine gittikten sonra oldu. Olayın olduğu gece ofise giren 4 erkek şahıs var. Hepsinin kanlarında yakın miktarlarda kokain tespit edildi. Şeyda ise ileride düzeyde alkol almış, ayakta zor duruyor, sürekli sendeliyor. Bu görüntü kamera kayıtları ile sabit. Dosyadaki sanık ve tanık ifadeleri çok sayıda çelişki içeriyor. Toplanmayan önemli deliller var. Buna rağmen sanıkların 1 gün dahi tutuklanmamış olmaları inanılır gibi değil" dedi.