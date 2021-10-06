Ölüme böyle gitmiş! Şeyda Yılmaz'ın rezidanstaki son anları ortaya çıktı!

Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz (48), geçen yıl 18 Eylül günü aynı belediyede çalışan E.Ö. ile birlikte bir restorana gitti. Yılmaz ve arkadaşının masasına bir süre sonra, Muhammed Demir (25) ile Emre Ateş (35) de oturdu. Yılmaz, Demir ve Ateş, saat 02.30 gibi restorandan ayrılarak Demir ve Ateş'in kullandığı ofise gitti. Üçlü saat 03.00 gibi 8. katta bulunan 209 numaralı ofise birlikte giriş yaptı. Demir'in ifadesine göre, Ateş ve Yılmaz bir süre sonra yan odaya geçti. Ancak, saat 04.14'te Yılmaz'ın cansız bedeni binanın arka kısmında bulundu. Demir ve Ateş hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre, orada iki kişi daha vardı.

Dosyaya göre İdris C. P. (26) ile Erhan Y. (45) de o gece Yılmaz'ın bulunduğu ofiste bulunuyordu. Yılmaz'ın son anlarına dair ortaya çıkan kamera kayıtlarına göre iki kişinin binadan saat 03.40 sıralarında ayrıldığı ve bu saatten 35 dakika sonra da Yılmaz'ın cansız bedeni yerde bulunduğu söylendi. Şeyda Yılmaz'ın ailesinin avukatı Merve Uçanok, "Şeyda intihar etmedi, intihar etmesi için hiçbir sebep yoktu. Aklı, sağlığı, keyfi, neşesi gayet yerinde bir kadındı. Hatta evlilik planları yapıyordu. Olayın yaşandığı gün son konuştuğu kişilerden biri küçük oğluydu. Oğluna gece eve geri döneceğini söylemişti. Ne olduysa sanıklardan Muhammet'in ofisine gittikten sonra oldu. Olayın olduğu gece ofise giren 4 erkek şahıs var. Hepsinin kanlarında yakın miktarlarda kokain tespit edildi. Şeyda ise ileride düzeyde alkol almış, ayakta zor duruyor, sürekli sendeliyor. Bu görüntü kamera kayıtları ile sabit. Dosyadaki sanık ve tanık ifadeleri çok sayıda çelişki içeriyor. Toplanmayan önemli deliller var. Buna rağmen sanıkların 1 gün dahi tutuklanmamış olmaları inanılır gibi değil" dedi.