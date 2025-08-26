26 Ağustos 2025, Salı
Ölümcül akım çocuklar arasında yayılıyor! Sosyal medyada boğaz sıkma tehdidi
Sosyal medyada yayılan tehlikeli bir oyun, çocukların hayatını riske atıyor. "Boğaz sıkma oyunu" olarak bilinen tehlikeli akımda çocuklar bayılma noktasına gelene kadar birbirlerinin boğazına baskı uyguluyor. Uzmanlar ise bu tehlikeli akımın kalıcı hasar bırakabileceğine dikkat çekiyor. Tehlike o kadar büyük ki, ölümüne bile götürebilir. Ekibimiz hem uzmanın hem de gençlere mikrofon uzattı. İşte cevapları.