Ölüm tehlikesi olan o hastalık! Ünlü şarkıcıya bağırsak çatlaması teşhisi konuldu

Roman şarkıları ile tanınan Kobra Murat ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan şarkıcının bağırsağının çatladığı öğrenildi. Peki uzmanların uyardığı ve birçoğumuzun bilmediği bağırsak delinmesinin nedeni ne? A Haber Muhabiri Esra Akyürek ve konuğu Dr. Öğr. Üyesi Uygar Düzci detayları aktardı.

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