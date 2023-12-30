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Ölüm tehlikesi olan o hastalık! Ünlü şarkıcıya bağırsak çatlaması teşhisi konuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 10:53
Roman şarkıları ile tanınan Kobra Murat ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan şarkıcının bağırsağının çatladığı öğrenildi. Peki uzmanların uyardığı ve birçoğumuzun bilmediği bağırsak delinmesinin nedeni ne? A Haber Muhabiri Esra Akyürek ve konuğu Dr. Öğr. Üyesi Uygar Düzci detayları aktardı.
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