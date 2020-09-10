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Ölüm en mutlu günde yakaladı! Kalp krizi geçiren baba hayata veda etti

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Giriş: 10.09.2020 12:32
Güncelleme:10.09.2020 12:32
Bodrum’daki bir otelde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde hayatını kaybetti. Düğün merasimi sürdüğü sırada kalp krizi geçiren baba önce düğünde bulunan bir doktorun ardından da sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin görüntüler yürek burktu. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…
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