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Ölüm en mutlu günde yakaladı! Kalp krizi geçiren baba hayata veda etti
Bodrum’daki bir otelde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde hayatını kaybetti. Düğün merasimi sürdüğü sırada kalp krizi geçiren baba önce düğünde bulunan bir doktorun ardından da sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin görüntüler yürek burktu. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…