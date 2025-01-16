Ölmek üzere olan yavrusunu kurtardı! Yavrusunu veterinere götürdü

Beylikdüzü'nde yürekleri ısıtan anlar. Sahipsiz bir anne köpek, donmak üzere olan yavrusunu ağzında taşıyarak veterinere götürdü. Tedaviye alınan yavrunun hayata tutunması herkesi duygulandırdı. Veteriner, "Annesi yavrusunu bize emanet etti. Şimdi durumu iyi" dedi.

İstanbul Beylikdüzü'nde yürek ısıtan bir olay yaşandı. Sahipsiz bir anne köpek, sağlık durumu kötü olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğine getirdi. Veteriner teknikerinin fark ettiği yavru köpek, donmak üzereyken yoğun bakıma alındı ve yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü.

Veteriner teknikeri, yavrunun kalp atışlarının çok yavaşladığını ve donma tehlikesi geçirdiğini belirtti. Müdahale sonrası yavrunun durumunun düzeldiğini ifade eden veteriner, şu açıklamalarda bulundu:



"Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne bıraktı. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını gördük ve hemen müdahaleye başladık. Yoğun bakımda tedavi ettik, şu an kardeşiyle birlikte sağlık durumu iyi. Annesi de hiç yanından ayrılmadı."

Anne köpek ve yavrusu şimdi güvenli bir şekilde tedavilerine devam ediyor. Bu olay, sokak hayvanlarının fedakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.