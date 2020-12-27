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Ölmek üzere olan 3 yunus kurtarıldı
Arjantin'in Buenos Aires kıyılarında 3 yavru yunusu kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kıyıya vuran yavru yunusları önce ölmekten kurtardılar, ardından tekrar yüzmeleri için ellerinden geleni yaptılar. O anlar ise ekip tarafından kayda alındı.
Arjantin'in Buenos Aires kıyılarında 3 yavru yunusu kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.
Kıyıya vuran ve ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından oluşturulan su birikintisinde yüzdürülen 3 yavru yunusun imdadına kurtarma ekibi yetişti.
Yavru yunusları teslim alan ekip, ağırlıklarını ölçtü, havuzda tekrar yüzdürülmeleri için ellerinden geleni yaptı. O anlar ise ekip tarafından kayda alındı.