Ölmek üzere olan 3 yunus kurtarıldı

Arjantin'in Buenos Aires kıyılarında 3 yavru yunusu kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kıyıya vuran yavru yunusları önce ölmekten kurtardılar, ardından tekrar yüzmeleri için ellerinden geleni yaptılar. O anlar ise ekip tarafından kayda alındı.

Arjantin'in Buenos Aires kıyılarında 3 yavru yunusu kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Kıyıya vuran ve ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından oluşturulan su birikintisinde yüzdürülen 3 yavru yunusun imdadına kurtarma ekibi yetişti.

Yavru yunusları teslim alan ekip, ağırlıklarını ölçtü, havuzda tekrar yüzdürülmeleri için ellerinden geleni yaptı. O anlar ise ekip tarafından kayda alındı.