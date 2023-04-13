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Ölen voleybolcunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 13.04.2023 14:26
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma (19) Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin incelemesi sürüyor.
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