Öldürülen İlayda'nın annesi: Kızıma sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdı

İzmir'de Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanarak öldürülen İlayda Alkan'ın (20) aynı saldırıda ağır yaralanan annesi Oya Tarhan (45) ifadesinde, şüpheli Yunus Yılmaz'ın (32) dinlenmek için bir banka oturdukları sırada kızına sözü tacizde bulunup, bir anda saldırdığını söyledi.