Okullara dönüş planı netleşiyor! Kritik tarih 1 Haziran... |Video

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretime 16 Mart'ta ara veren okullar, yeniden ders başı yapmaya hazırlanıyor. Ders zilinin 1 Haziran'da çalması bekleniyor. Okula dönüş planına göre çocukları okula gönderme tercihi veliye bırakılacak.

Ders zili ne zaman yeniden çalacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeni ile 16 Mart'ta kapanan okulların 1 Haziran'da ders başı yapması için hazırlıkları tamamladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, yarın (04 Mayıs Pazartesi) gerçekleşecek Kabine Toplantısında nihai şeklini alması beklenen okula dönüş planının ana hatları yavaş yavaş netleşiyor... Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor.

Okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının önerisi ve her ilin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirlemesi düşünülüyor.

Örneğin, havanın erken ısındığı, tarımsal faaliyetin başladığı illerde valiler, eğitim süresini iki hafta ile sınırlandırabilecek.

TERCİH VELİLERE BIRAKILACAK

Öğrencilerin yeniden okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. İsteyen göndermeyecek.

Anaokulu çocukları ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanması beklenmiyor.

Ders yapılması planlanan bir aylık dönemde sınav olmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak.

İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek. Tüm öğrenciler, bir üst sınıfa geçecek. İlk dönem notları zayıf olan öğrencilerin de sorumlu olarak sınıf geçmesi sağlanacak.

Haziran eğitiminin en önemli başlığını öğrencilere psiko-sosyal destek sağlanması oluşturacak. Uzun süre evde kalan çocukların ilgi ve dikkatini toplamasına, eğitime ve günlük hayata uyumuna öncelik verilecek.