Okullar açıldı bulaşıcı hastalıklara dikkat! Okul öncesi çocuklar ne yapmalı?

İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak ve milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Peki özellikle okula yeni başlayacak döneminde bulaşıcı hastalık riski artar mı, çocukların bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Detayları aile hekimliği uzmanı Dr. Zeyneb İrem Yüksel Salduz A Haber’e anlattı.

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