Avrupa çaresiz gözler Ankara'da! İtalyan vekiller A Haber'e konuştu

İran-İsrail gerilimiyle fitili ateşlenen savaş, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da deprem etkisi yarattı. Başta enerji ve gıda olmak üzere fahiş fiyat artışları ve ekonomik kriz korkusuyla paniğe kapılan Avrupa'nın siyasi acizliği bir kez daha tescillendi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyan milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin siyasi bir ağırlığı kalmadığını itiraf ederken, bölgede barış ve istikrar için tek çözümün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin arabuluculuğu olduğunu vurguladı.