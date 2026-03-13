CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İsrail Mescid-i Aksa'yı kapattı: Filistinliler sokakta namaz kıldı
Dünyaİsrail Mescid-i Aksa'yı kapattı: Filistinliler sokakta namaz kıldı
Tahran'ın kalbinde kanlı tuzak
Özel HaberTahran'ın kalbinde kanlı tuzak
İran Hürmüz Boğazı'nı mayınladı mı? Körfez'de taşlar yerinden oynuyor
Dünyaİran Hürmüz Boğazı'nı mayınladı mı? Körfez'de taşlar yerinden oynuyor
Trump'ın seçim hesabı İran'ı nasıl etkiler?
DünyaTrump'ın seçim hesabı İran'ı nasıl etkiler?
Cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'da gerilim
Özel HaberCuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'da gerilim
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Avrupa çaresiz gözler Ankara'da! İtalyan vekiller A Haber'e konuştu

İran-İsrail gerilimiyle fitili ateşlenen savaş, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da deprem etkisi yarattı. Başta enerji ve gıda olmak üzere fahiş fiyat artışları ve ekonomik kriz korkusuyla paniğe kapılan Avrupa'nın siyasi acizliği bir kez daha tescillendi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyan milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin siyasi bir ağırlığı kalmadığını itiraf ederken, bölgede barış ve istikrar için tek çözümün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin arabuluculuğu olduğunu vurguladı.

Gündemden Videolar

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı