Tahran'ın kalbinde kanlı tuzak

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda İsrail ve ABD karşıtı gösterileri takip ederken dehşet anlarına tanıklık etti. Hükümete destek için toplanan on binlerce sivilin üzerine bombalar yağarken, meydan bir anda savaş alanına döndü. Saldırılarda en az bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Karabağ, yaşanan korkunç olayın perde arkasını ve sahadaki son durumu anbean A Haber ekranlarından dünyaya duyurdu.