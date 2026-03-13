CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İsrail Mescid-i Aksa'yı kapattı: Filistinliler sokakta namaz kıldı
Dünyaİsrail Mescid-i Aksa'yı kapattı: Filistinliler sokakta namaz kıldı
Beyrut'un kalbinde insanlık dramı: A Haber görüntüledi
Özel HaberBeyrut'un kalbinde insanlık dramı: A Haber görüntüledi
Trump'ın seçim hesabı İran'ı nasıl etkiler?
DünyaTrump'ın seçim hesabı İran'ı nasıl etkiler?
İran Hürmüz Boğazı'nı mayınladı mı? Körfez'de taşlar yerinden oynuyor
Dünyaİran Hürmüz Boğazı'nı mayınladı mı? Körfez'de taşlar yerinden oynuyor
Cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'da gerilim
Özel HaberCuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'da gerilim
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Tahran'ın kalbinde kanlı tuzak

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda İsrail ve ABD karşıtı gösterileri takip ederken dehşet anlarına tanıklık etti. Hükümete destek için toplanan on binlerce sivilin üzerine bombalar yağarken, meydan bir anda savaş alanına döndü. Saldırılarda en az bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Karabağ, yaşanan korkunç olayın perde arkasını ve sahadaki son durumu anbean A Haber ekranlarından dünyaya duyurdu.

Gündemden Videolar

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı