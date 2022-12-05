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Okul servisleri tek tek denetleniyor

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 08:48
Son dakika haberi... İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek denetimin olduğu noktalardan birinde detayları aktardı.
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Okul servisleri tek tek denetleniyor
Okul servisleri tek tek denetleniyor
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