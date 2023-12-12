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Oktay Derelioğlu'na saldırı olayında istenen ceza belli oldu! Doktor raporunda dikkat çeken detay

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Giriş: 12.12.2023 15:38
Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na saldıran şüpheliler hakkından 4 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Derelioğlu'nun uğradığı saldırı sonucu verilen doktor raporunda ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.
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