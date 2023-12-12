Oktay Derelioğlu'na saldırı olayında istenen ceza belli oldu! Doktor raporunda dikkat çeken detay

Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na saldıran şüpheliler hakkından 4 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Derelioğlu'nun uğradığı saldırı sonucu verilen doktor raporunda ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.