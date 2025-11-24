Dünyanın en iyi 10 yemeği belli oldu: Çökertme ve cağ kebabı dünya listesinde

24 Kasım 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 11:34
Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Özellikle Bodrum'un efsane lezzeti Çökertme Kebabı ve Erzurum'un geleneksel incisi olan Cağ Kebabı, ilk 10'a girerek dünya listesini adeta sarstı.
