Dünyanın en iyi 10 yemeği belli oldu: Çökertme ve cağ kebabı dünya listesinde

Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Özellikle Bodrum'un efsane lezzeti Çökertme Kebabı ve Erzurum'un geleneksel incisi olan Cağ Kebabı, ilk 10'a girerek dünya listesini adeta sarstı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN