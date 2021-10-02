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Oğuzhan Asiltürk'e veda! Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katılacak

A Haber
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Giriş: 02.10.2021 11:45
Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze merasimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Lamia Ayhan aktardı.
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