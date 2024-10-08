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Oğuz Murat Aci'yi öldüren Timur Cihantimur'un ses kayıtları ortaya çıktı

Oğuz Murat Aci'yi öldüren Timur Cihantimur'un ses kayıtları ortaya çıktı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:02
Güncelleme:08.10.2024 09:07
İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'yi  öldüren ve yurt dışına kaçan Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur'un kazayı yaptıktan sonraki ses kayıtları ortaya çıktı. Cihantimur'un ses kaydında yardım isteyerek "Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuldu.
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