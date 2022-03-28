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Öğrencinin hadsizliği pes dedirtti! Öğretmeninin başına poşet geçirip video çekti

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Giriş: 28.03.2022 16:35
Güncelleme:28.03.2022 16:35
Sosyal medya öğrencilerin terbiyesizlikte sınır tanımayan paylaşımlarına tanık olmaya devam ediyor. Geçen hafta bir öğrencinin, öğretmeninin suratına dokunup tuhaf hareketler yaptığı görüntülere tepkiler dinmemişken bu rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Son olarak bir öğrenci, öğretmeninin başına poşet geçirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Öğrencinin hadsizliği pes dedirtti!
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